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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 08:57

نوبخت: ایران ستحقق قفزة في الانتاج الوطني رغم الحظر

نوبخت: ایران ستحقق قفزة في الانتاج الوطني رغم الحظر
وقال نوبخت في تصريح له یوم امس الخميس خلال اجتماع اعضاء مجلس التنمية والتخطيط في محافظة همدان غرب ايران: ان الجميع يعلم بان هنالك عاما صعبا امامنا ولكن ينبغي ان نوصل هذه الرسالة الى الاعداء بانه كلما ضيقوا الساحة علينا فاننا سندير البلد في ذروة الحظر بصورة اكثر مقاومة وفاعلية.

واضاف: ان اشد مراحل الحظر كانت متمثلة بالنفط ازاء الغذاء لكننا الان في ظروف لا يسمح لنا فيها هؤلاء الظلمة والجلادين حتى ببيع قطرة من النفط لشراء الاغذية والادوية وحتى لو جرى البيع فلن تتوفر امكانية التبادل المالي.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية قائلا: رغم ان مثل هذا الحظر هو مؤثر بالنسبة الى الدول الاخرى الا ان الشعب الايراني الذي يحمل سجل اعوام الدفاع المقدس الثماني سيتجاوزها بقوة واقتدار.

ولفت الى برنامج الحكومة لفترة العام المقبل من اجل اكمال المشاريع غير المكتملة، بناء على تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية.
رقم : 884170
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