القوات الاميركية تدخل 52 آلية عسكرية إلى سوريا عبر العراق

وذكرت المصادر نقلا عن مصادر أهلية في قرية السويدية بريف الحسكة "أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 52 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجيستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".



واضافت الوكالة "وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الاشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق".