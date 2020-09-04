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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 09:10

مسؤول صهيوني يكشف عن دولة عربية اخرى مستعدة للتطبيع

مسؤول صهيوني يكشف عن دولة عربية اخرى مستعدة للتطبيع
ونقلت هيئة البث الصهيونية "كان" عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى قوله إن من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع كيان الاحتلال قريبا جدا.

وأضاف المسؤول، حسب "كان"، أن التقديرات تشير إلى أن "الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي، سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاق التطبيع بين كيان الاحتلال الصهيوني والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن"، الأمر الذي يتوقع أن يحدث في البيت الأبيض يوم 13 سبتمبر الجاري.

ووفقا للمسؤول الصهيوني فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال قبل رأس السنة اليهودية الذي يبدأ في 18 سبتمبر الجاري.

وأشار المسؤول إلى أن كيان الاحتلال مهتم بمزيد من التعاون مع دول الخليج الفارسي، لا سيما في مجالات الأمن والتجارة.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة تايمز أوف الصهيونية عن تقرير وزاري استخباراتي تلقت نسخة منه ذكر أن الاتفاق مع الإمارات يفسح مجالا لتطوير الروابط مع دول خليجية أخرى، وهي، بحسب الاحتمالية، سلطنة عمان والبحرين والسعودية.

وسبق أن أكد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وبعد توقيع هذا الاتفاق ستصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى تطبيع مع كيان الاحتلال وتقيم علاقات رسمية معه، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).
رقم : 884175
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