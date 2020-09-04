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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 09:11

اليونان تنفي وجود قرار للتفاوض مع تركيا

اليونان تنفي وجود قرار للتفاوض مع تركيا
وجاء النفي اليوناني بعيد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على "تويتر" أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

وقال ستولتنبرغ إنه "بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفق البلدان الحليفان المنضويان في حلف الأطلسي على الدخول في محادثات تقنية في مقر حلف شمال الأطلسي لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".

وأضاف أن "تركيا واليونان حليفان قيمان وحلف شمال الأطلسي منصة مهمة للتشاور بشأن جميع القضايا التي تؤثر على أمننا المشترك".

هذا، وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتفق والواقع".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها أخذت علما "بنيّة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي العمل على إنشاء آليات لخفض التصعيد.. لكن وقف التصعيد لن يتم إلا بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القاري اليوناني".

ويرتفع منسوب التوتر حيال أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة، والتي تعتبرها كل من اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما، ونشر الطرفان سفنا حربية في استعراض للقوة، ما عزز المخاوف من احتمال اندلاع نزاع عن طريق الخطأ.
رقم : 884176
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