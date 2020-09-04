العفو الدوليّة تدين التضييق الطائفي في سجون البحرين

وقالت المنظّمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر ان إدارات السجون في البحرين قامت خلال شهر محرم بمصادرة الكتب الدينيّة وغيرها من مستلزمات الصلاة التي تعود للسجناء الشيعة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تُعدّ شكلًا آخر من أشكال المضايقة الطائفيّة التي يقوم بها النظام، والتي ليس لها أيّ دواعٍ أمنيّة، بحسب تعبيرها.



إدانة منظّمة العفو تفنّد أكاذيب ما تسمّى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان التي زعمت في آخر بيان لها أنّ حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة للسجناء في البحرين مكفولة تمامًا، وعلى نحو لا يشكّل إضرارًا أو تجاوزًا لحرية وخصوصيّة السجناء الآخرين من جميع الأديان والطوائف الأخرى.