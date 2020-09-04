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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 11:05

تسجيل 72 حالة جديدة باصابة كورونا في الاردن

تسجيل 72 حالة جديدة باصابة كورونا في الاردن
كما سجلت 3 حالات خارجيّة، لقادمين من خارج البلاد ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة لسبعينية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء 16 حالة. وتم تسجيل 38 حالة شفاء بالاضافة إلى إجراء 11242 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 861330 فحصاً.

ونوه الموجز الإعلامي إلى أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ، وتستمرّ لمدّة 24 ساعة، مع الإشارة إلى أن التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي. 

ودعت وزارة الصحة الاردنية الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بالتعليمات، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً.
رقم : 884191
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