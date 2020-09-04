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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 11:08

وزارة الدفاع السورية تكشف عن ’صفحات مزورة’ باسم الجيش

وزارة الدفاع السورية تكشف عن ’صفحات مزورة’ باسم الجيش
وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" أن هناك بعض المواقع الإلكترونية والقنوات والصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم الجيش العربي السوري وتنشر أخبارا كاذبة بين الحين والآخر باسمه، وأكدت أن جميع تلك المواقع والقنوات والصفحات مزورة، وأن "الأخبار التي توردها لا أساس لها من الصحة" ونشرت رابط موقعها الإلكتروني الرسمي الوحيد الناطق باسم الجيش السوري.

وزارة الدفاع السورية تكشف عن ’صفحات مزورة’ باسم الجيش
وكانت صفحات ومواقع وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم "الجيش العربي السوري" نشرت منذ أيام أخبارا تتحدث فيها عن الضربات التي تعرضت لها العاصمة دمشق، وذكرت فيها عن لسان الجيش أن عددا من الشخصيات الأمنية الرفيعة قضت في الاستهداف، وذكرت من بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك وقائد فيلق القدس "إسماعيل قآني" ونشرت صورة من الأرشيف لتشييع أحد العسكريين من أمام مشفى، لتقول إنها لمملوك، وفي منطقة البحصة.
رقم : 884193
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