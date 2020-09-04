ترامب يتحدث عن اصلاح العلاقات مع روسيا

وقال الرئيس الأمريكي في هذا الشأن: "إذا أصلحت الأمور مع روسيا، فهل هذا جيد أم سيئ؟ أعتقد أنه أمر جيد".



وتطرق ترامب في حديثه إلى موقف الديمقراطيين من هذه القضية قائلا: "إنهم يتحدثون دائما عن روسيا، ولا يتحدثون أبدا عن الصين. هذا مثير جدا للاهتمام.. لقد سمعت أن هذا الأمر بدأ من جديد.. روسيا روسيا روسيا.... هم يقولون: أحد ما تحدث مع روسيا منذ عامين. روسيا وروسيا وروسيا. هؤلاء مجانين حقيقيون".



وكشف ترامب: "حين أسمع (الديمقراطيين) وهم يتحدثون في التلفزيون عن روسيا، فأنا أغلقه، هذا جنون، إن تسوية الأوضاع مع البلدان، أمر جيد للغاية".



وكان ترامب شدّد باستمرار خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 على أنه يتوقع "تسوية الوضع" مع موسكو من أجل "البحث المشترك عن إجابة لأهم تحديات عصرنا"، واتهمه خصومه على الفور بالتعاطف المفرط مع روسيا وخيانة المصالح القومية للولايات المتحدة.



وكان السلاح الرئيس الذي استخدمه الديمقراطيون لتشويه سمعة المرشح الجمهوري (ترامب) الذي فاز في تلك الانتخابات، مزاعم عن محاولات روسيا التدخل في الحملات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية لمساعدة ترامب.



وعلى الرغم من العقوبات التي فرضت على روسيا، يؤكد الرئيس الأمريكي باستمرار أن بلاده وروسيا لديهما "علاقات جيدة للغاية" ، وأن البلدين "بحاجة إلى التوافق".



وفي هذا السياق، أعلن ترامب عن خططه لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة السبعة الكبار، معتبرا إياه "شخصية فاعلة هامة".