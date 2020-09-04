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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 14:02

صحة ايران: 2026 اصابة جديدة بكورونا وتعافي330308

صحة ايران: 2026 اصابة جديدة بكورونا وتعافي330308
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2026 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 382 الفا و 772 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 118 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 44 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3695 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 330 الفا و 308 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان و ثلاثة ملايين و331 الفا و 73 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 884212
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