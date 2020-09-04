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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 14:09
وقوع هزة أرضية في إمارة الفجيرة الإماراتية
وأوضح المركز أن الزلزال بقوة 3,4 درجات على مقياس ريختر وقع الساعة ال6 صباحا بتوقيت الامارات وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به سكان الامارة بشكل خفيف.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884213
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