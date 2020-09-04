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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 14:14

مسلحون يختطفون 10 من أهالي الحسكة السورية

مسلحون يختطفون 10 من أهالي الحسكة السورية
وذكرت المصادر نقلا عن مصادر أهلية "أن مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين اعتدوا بالضرب على الأهالي وخاصة النساء والكبار بالسن في قرية لوذي بريف رأس العين الشرقي وذلك بعد محاولة الأهالي منع تلك المرتزقة من السرقة وبقوة السلاح مساعدات إنسانية مقدمة من المنظمات عابرة للحدود".

وأشارت مصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي شنوا بعد منعهم حملة مداهمات طالت معظم منازل قرية لوذي واختطفوا 10 مدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة مبينة ان مرتزقة الاحتلال التركي نصبوا عدة حواجز بغية سلب المواطنين بقوة السلاح ما يملكونه من مال أو ذهب وابتزازهم أثناء عبورهم الحواجز.

وأضافت "ان مجموعات من مرتزقة النظام التركي أقدمت أمس على ملاحقة معلم مدرسة أثناء قيامه بأعمال زراعية فى حقله غرب قرية أم حرملة شمال بلدة أبو راسين واختطفته مع طفله البالغ من العمر 12 عاما واقتادتهما إلى جهة مجهولة".

ونوهت المصادر انه "يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته تنفيذ المزيد من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرتهم في إطار مخططات النظام التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم".
رقم : 884219
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