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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 14:21

وهاب يطالب بطرد ديفيد شينكر من لبنان

وهاب يطالب بطرد ديفيد شينكر من لبنان
ووصف وهاب شينكر بانه قليل الادب والاخلاق ويجب ان يتم تربيته وكان على الدولة ان تطرده.

واعتبر وهاب في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة بانه كان يجب طرد ​ديفيد شينكر​ من ​المطار​، وراى ان شينكر قليل الادب قليل الاخلاق ولو انا رئيس جمهورية ويقوم شينكر بما قام به اطلب من الامن العام يخرجه من لبنان وتعاطي شينكر بهذا الشكل لا يجوز وهو بدو ترباية.
ولفت الى ان مجموعات المجتمع اقل شرف من ​السلطة​ السياسية، ولفت الى ان ​المجتمع المدني​ جواسيس عند السفارات، وهذا ما قاله لهم شينكر خلال اجتماع الامس وقد اهانهم واكد انه مع الثورة في 17 تشرين.

ولفت وهاب الى ان هناك مجموعة تنابل يشكلون الدولة اللبنانية وانا لست مع التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت لأن التحقيق الدولي ثمنه مليون دولار. اضاف "اقول للمحقق العدلي في جريمة ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان اذا كان الضباط الموقوفين مظلومين اطلق سراحهم، وانا ارى ان قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه محمد الحسيني ومدير المخابرات السابق في بيروت جورج خميس يجب توقيفهم". ولفت الى انه في حساب قهوجي 40 مليون دولار والعميد حسيني 20 مليون دولار، والعميد خميس 16 مليون دولار، وهم الذي سمحوا بإدخال النيترات امونيوم الى بيروت.
رقم : 884222
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