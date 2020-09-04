حماس: مؤتمر الامناء ينهي الانقسام بين الاطراف الفلسطينية

وأضاف العاروري أن أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في مسارات ثلاثة أولها الاتفاق على قيادة وطنية ميدانية ممثل فيها جميع القوى الفلسطينية لقيادة النضال الفلسطيني.



وأشار القيادي العاروري إلى أن ثاني المسارات التي خرج بها المؤتمر، فهو العمل على تشكيل آلية فعالة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.



وتابع العاروري: المسار الثالث هو الاتفاق على إنجاز رؤية متفق عليها وتطبيقها لتوحيد الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير خلال 5 أسابيع، مؤكدا أن حركته ستنطلق بكل قوة لتحقيق هذه المسارات وبإجماع فلسطيني.



ولفت العاروري إلى أن تطبيق هذه المسارات الثلاثة سيحدث تغييراً استراتيجياً عملياً ميدانياً ووطنياً عن طريق المصالحة وإنهاء الانقسام وسياسياً عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية.



وعقد لقاء الأمناء العامين في رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني، مساء الخميس، برئاسة محمود عباس وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948