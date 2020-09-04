قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.