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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 19:16

صحيفة عبرية تكشف الخطوة الإسرائيلية المقبلة مع الإمارات

صحيفة عبرية تكشف الخطوة الإسرائيلية المقبلة مع الإمارات
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن إلاحتلال سيقدم اقتراحا للإمارات يقضي بإنشاء مركز ابتكار جديد حول التغير المناخي في البيئة الصحراوية، باعتباره أمر مشترك بين البلدين.

وأفادت الصحيفة بأنه من بين التفاصيل أو الاتفاقات التي سيعرضها الاحتلال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما قدمته وزيرة حماية البيئة، غيلا غملائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقاضي بالبحث عن مصادر للطاقة، والبحث في كيفية استغلال البحر.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلدين يطلان على بحار، فالاحتلال يطل على المتوسط، والإمارات تطل على الخليج الفارسي، ما يعني البحث في مدى استغلال الموارد البحرية، ومنع التلوث البحري بالنفط، والبحوث حول الآثار البيئية لمنشآت تحلية المياه، وتقديم الاستشارات حول الهياكل البحرية - مثل الجزر الاصطناعية - ومراقبة البيئة البحرية في المناخات الجافة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتراح يقضي بإنشاء مركز ابتكار دولي لتغير المناخ في البيئة الصحراوية، على أن يتم إنشاؤه في منطقة التكنولوجيا في بئر السبع، ومحاولة إنشاء فرع أو مركز تنسيق في الإمارات، على أن يصبح نقطة التقاء للسياسات والصناعة والأبحاث حول قضايا الصحراء وتغير المناخ.
رقم : 884292
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