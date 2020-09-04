القطان: للإسراع بتأليف الحكومة اللبنانية

تمنى ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية " قولنا والعمل " لـ"رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ أن يلقى تعاوناً من كل القيادات السياسية في ​لبنان​، وأن يتفقوا جميعاً على تاليف حكومة قوية تكون جامعة للبنانيين ومانعة للفتن وللإنهيار الإقتصادي".



ودعا الشيخ القطان الى "الإسراع ب​تأليف الحكومة​ من أجل معالجة ما أمكن من الأوضاع الصعبة والمتردية جداً، والتي لم يعد ​الشعب اللبناني​ قادراً على تحملها, ولعلها تستطيع أن تبقي لبنان واقفاً وموجوداً على الخريطة وبين الدول"، محذراً "إذا بقي تعنت بعض القيادات السياسية وتمنعها من التعاون لتشكيل حكومة انقاذية من تفكك ​الدولة​ ومحو لبنان عن الخريطة، فإذا أردنا أن نبقي ما تبقى من لبنان وأن نحافظ على ما تبقى من هذا البلد يجب أن نعمل معاً من أجل إعادة ما أمكن من معالجة ​الفساد​ والوضع الإقتصادي والسايسي والإجتماعي، لذا يجب عليهم أن يتعاونوا مع الرئيس المكلف ل​تحقيق​ ما أمكن من الإنجازات"