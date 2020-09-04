زيادة انتاج ايران من الالمنيوم بنسبة 70 %

وذكر تقرير منظمة تطوير المناجم والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو)، ان الإنتاج في الفترة من 20 ماسر لغاية 21 اغسطس الفائت في وحدات إنتاج الألمنيوم بلغ قرابة 175 ألف طن، مما يشير إلى تحقيق زيادة قدرها 70 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وافاد التقرير، أحد أكبر أسباب زيادة الإنتاج في هذا القطاع هو دخول طاقات جديدة إلى دائرة الإنتاج، بما في ذلك وحدة "آلومينيوم جنوب" التي دخلت الخدمة في بداية هذا العام لتكون أكبر خطوط إنتاج الألمنيوم وأكثرها تطورا في البلاد، حيث أنتجت منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 23 ألف طن من الألمنيوم.