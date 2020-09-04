طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي



وفي تصريح صحفي قال محمود واعظي، أعلنا أنه إذا أدرك الأمريكيون خطأهم وعرفوا أنهم سلكوا الطريق الخطأ تجاه إيران من خلال الحظر، ليعلنوا ذلك بكل جرأة، ويعترفوا بأخطائهم.



ونوه مدير مكتب الرئيس روحاني، إلى أنه لم يكن السيد لافروف الوحيد الذي قدم مثل هذا المقترح، بل هناك دول أخرى حاولت أيضاً إيجاد حل لهذه القضية، قائلا، "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار هذا الاتفاق وإلا فإن أي إجراء آخر لن ينجح".



وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن استعداد موسكو لتهيئة الظروف ودعم التفاوض بين إيران وأمريكا، في حال رغبة الجانبين، ووصف مرة أخرى محاولة واشنطن تمديد الحظر التسليحي على طهران بأنها غير شرعية وغير مثمرة.