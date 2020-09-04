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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 19:35

روسيا تؤكد دعمها لعضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون

روسيا تؤكد دعمها لعضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون
وجلالي وحكيم اوف في هذا القاء الذي يوم الخميس آفاق التعاون بين ياران ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية كمراقب وعضو فاعل في منظمة شنغهاي مع أعضائها في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأحادية، والتعاون الاقتصادي وأمن المعلومات الدولي.

وشدد جلالي وحكيم اوف خلال الاجتماع على وجود مجالات مختلفة لتواجد إيران الأكثر نشاطا في منظمة شنغهاي، حيث نوه الجانب الروسي إلى موقف بلاده الداعم لعضوية إيران الكاملة في المنظمة.

وتم في هذا الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين في ضوء رئاسة روسيا لهذه المنظمة.

يذكر ان منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية تأسست في 15 يونيو 2001 في شانغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003.

تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في 9 يونيو 2017 في قمة أستانا.

وتتمتع ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا بصفة مراقب في منظمة شتغهاي للتعاون.
رقم : 884307
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