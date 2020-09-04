ما حقيقة بيع 'جزر النيل' لمستثمرين أجانب؟

وبحسب مصدر فقد تواصل المركز مع وزارة البيئة المصرية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، ومشددة على أن "كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".



وأكدت الوزارة أن "مصر حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها"، مشيرة إلى أن "جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها".



وتعد المحميات الطبيعية في النيل مناطق جذب سياحي على خريطة السياحة البيئية في مصر والعالم، ومنها منطقة الشلالات، ومنطقة وادي الحيتان المصنفة كمنطقة تراث عالمي.