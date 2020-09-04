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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 19:47

بريطانيا.. 1940 اصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا.. 1940 اصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1940 حالة لتصل إلى مستوى 342351.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 30 أغسطس 1715 حالة، وفي 31 أغسطس 1406، وفي 1 سبتمبر 1295، وفي 2 سبتمبر 1508، وفي 3 سبتمبر 1735.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي 10 وفاة جديدة لدى أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 13 حالة في إحصائية أمس 3 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41537.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.
رقم : 884310
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