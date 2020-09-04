الالاف يتظاهرون في باكستان ضد 'شارلي ايبدو'

وكانت اسبوعية "شارلي ايبدو" قد أعادت في وقت سابق هذا الاسبوع نشر رسوم مسيئة للنبي(ص) قبل البدء بمحاكمة مسلحين متورطين في الاعتداء الدامي الذي طال مكاتبها عام 2015.



وأثار قرار الصحيفة سلسلة إدانات من وزارة الخارجية الباكستانية وصولا الى دعوات لتنظيم احتجاجات بعد صلاة الجمعة، ما دفع الآلاف الى الاحتشاد في المدن الباكستانية مطالبين بمقاطعة فرنسا وطرد سفيرها.



فيما كتبت وزارة الخارجية الباكستانية على "تويتر" الاربعاء الماضي: "تدين باكستان بأشد العبارات قرار مجلة شارلي إيبدو الفرنسية بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي الكريم للإسلام محمد (عليه الصلاة والسلام)".