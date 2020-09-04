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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 19:53
إصابة 5 مدنيين بغارات للعدوان السعودي على مأرب
وأوضح مصدر محلي ان غارات العدوان استهدفت منازل ومحال تجارية في قرية العرضية بمديرية ماهلية، وأسفرت عن إصابة أربعة أطفال بينهم اثنين بحالة حرجة ورجل مسن.
وأشار المصدر الى ان طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884314
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