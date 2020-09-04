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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 21:06

البحرين...وخطوات تطبيعية على خطى الامارات

البحرين...وخطوات تطبيعية على خطى الامارات
وذكرت مصادر رسمية بحرينية أنها وافقت على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول. في اشارة واضحة للكيان الصيهوني.

وفي هذا الصدد قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن البحرين وسلطنة عمان قد تحذوان حذو الإمارات في تطبيع العلاقات.

وكانت قد هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من الكيان الإسرائيلي إلى الإمارات، كأول خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد إعلانهما اتفاقا بهذا الخصوص في 13 أغسطس/ آب المنصرم.

وعبرت الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية، ما خفض مدة الطيران بين تل أبيب وأبوظبي إلى أقل من 3 ساعات ونصف ساعة، مقارنة بـ 7 ساعات لو لم تمر بالسعودية.

وفيوقت سابق زار صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر البحرين, وذلك للضغط عليها من أجل ابداء خطوات تطبيعية اخرى مع الكيان الإسرائيلي، على غرار الإمارات.

وقالت مصادر رسمية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد لكوشنر عند استقباله في قصر الصافرية (1 سبتمبر 2020) على أن "الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

ويشار إلى أنه في وقت سابق كانت قد اعلنت احدى الوكالات العبرية إنه من المتوقع أن توقّع دولة البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الاسرائيلي، في المستقبل القريب، وذلك " بعد احتفال التطبيع مع الإمارات في البيت الأبيض".

وكانت البحرين هنأت الإمارات باتفاق التطبيع، معتبرة أنه يأتي ضمن "خطوات لتعزيز فرص التوصل إلى السلام بالشرق الأوسط".

وامس اعترضت البحرين على طلب فلسطيني بوضع "بند رفض التطبيع" على هامش أعمال اجتماع الجامعة العربية، بل إنها هددت فلسطين أنها سوف تضع بنداً من طرفها لتأييد التطبيع وتشجيع "صفقة القرن".

وكانت قد افادت مصادر أن "هناك دول عربية تمنع فلسطين من مناقشة أو إدانة خطوة التطبيع الإسرائيلية الإماراتية"، مشيرةً إلى أن "بعض الدول تمارس التكبر والتهديد على فلسطين من خلال نفوذها ودعم الدول الغنية".

المصادر لفتت إلى أن ما يحدث في الجامعة العربية هو معركة شرسة تجري في الخفاء، مضيفةً أن "فلسطين تخوض معركة ضد محاولات إسكاتها ومنعها من رفض التطبيع".

وفي السياق، أكدت المصادرأنه "تم رفض طلب فلسطيني لاجتماع طارىء للجامعة لإعلان رفض التطبيع الإماراتي بسبب اعتراض البحرين".

كما أن فلسطين "طلبت وضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية المقررة في 9 من الشهر الجاري"، وفق المصادر ذاتها.
 
رقم : 884322
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