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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 21:08

كوسوفو وصربيا بصدد نقل سفارتهما الى القدس المحتلة

كوسوفو وصربيا بصدد نقل سفارتهما الى القدس المحتلة
وأعلن نتنياهو أنه عقب المشاورات التي أجراها خلال الـ24 ساعة الأخيرة مع وزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي وجهات أخرى، ستقيم "إسرائيل" وكوسوفو علاقات دبلوماسية بينهما.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "كوسوفو ستكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي ستفتح سفارة في أورشليم.. كما قلت في الأيام الأخيرة - دائرة السلام والاعتراف بـ"إسرائيل" تتوسع ومن المتوقع انضمام دول أخرى إليها".

وتابع مكتب نتنياهو قائلا: "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" وكوسوفو".

وجاء إعلان السفارة بعد وقت قصير من قول نتنياهو إن "إسرائيل" وكوسوفو اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية في أعقاب إعلان مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن كوسوفو و"إسرائيل" اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس.

وفي كلمة بالمكتب البيضاوي قبل الاجتماع مع زعيمي صربيا وكوسوفو، أعلن ترامب أيضا أن البلدين وافقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية، في تحرك وصفه الرئيس الأمريكي بالانفراجة الكبرى بعد أكثر من عقد على إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008.

وبعد كوسوفو، اعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس حتى شهر يوليو 2021.

وقال في تغريدة على "تويتر": "استمرارا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية والاعتراف بأورشليم كعاصمة "إسرائيل"، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن صربيا ستنقل سفارتها إلى أورشليم حتى شهر يوليو 2021".

وأضاف "هذه هي الدولة الأوروبية الأولى التي ستفتح سفارة لها في أورشليم.. أشكر صديقي الرئيس الصربي فوتشيتش على قراره الاعتراف بأورشليم كعاصمة "إسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها.. وأود أن أشكر أيضا صديقي الرئيس ترامب على مساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز".
رقم : 884323
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