لبنان: تسجيل 4 وفيات و527 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 527 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 19480 حالة.



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 525 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و2 ​حالات​ بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 183".



ولفتت الوزارة إلى "أنّها أجرت 9099 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2452 فحصًا في ​المطار​".