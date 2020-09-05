وزير لبناني أسبق: شينكر قليل الأدب ويجب طرده من لبنان

وقال وهاب، أن شينكر قليل الأدب والأخلاق، مستغربا عدم قيام الرئيس اللبناني بالطلب من الأمن العام بطرد شينكر من لبنان، مضيفا أن مساعد وزير الخارجية شخص بلا تربية "بدو ترباية".



وعن الواقع السياسي في لبنان قال الوزير الأسبق، إن من يشكلون الدولة اللبنانية هم مجموعة من "التنابل"، مؤكدا رفضه إجراء تحقيق دولي في حادثة انفجار مرفأ بيروت.



وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر قد وصل إلى لبنان، الأربعاء الماضي، في زيارة خلت من لقاءات رسمية مع المسؤولين اللبنانين، واقتصرت على اجتماعات مع بعض ممثلي "المجتمع المدني"، الذين وصفتهم وهاب بـ"الجواسيس لدى السفارات".