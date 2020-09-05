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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:29

روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام

روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
وجرت المراسم الرسمية للافتتاح في احدى مدارس طهران حيث القى وزير التربية والتعليم كلمة في هذه المناسبة، كما القى الرئيس روحاني كلمة عبر الفيديو في المراسم .

وأكد الرئيس حسن روحاني إن من الخطأ القول بان الصحة تتعارض مع التعليم وان البيت يتعارض مع المدرسة مشيرا الى ان سلامة الطلبة خلال السنوات الماضية كانت دائما موضع اهتمام مؤسسات التربية والتعليم.

واضاف الرئيس روحاني ان السنة الدراسية الجديدة سيكون لها طابع مختلف، فنحن أمام مسؤولية أكبر في انجاز مهمة التربية والتعليم للطلبة هذا العام.

وخاطب روحاني المعلمين والمدراء وكل مسؤولي التربية والتعليم بالقول: اننا أمام اختبار كبير هذا العام لكي ننجز مهمتنا بشكل أدق وأكثر صعوبة من السنوات الماضية، فما يهمنا هو أن تتحرك عجلة التربية والتعليم في البلاد الى جانب الشؤون الحياتية للمجتمع وسلامة وصحة المواطنين.

وأكد روحاني ان صحة وسلامة الطلبة تكتسب أهمية أكبر وتحتاج اهتماما أكثر من السنوات الماضية نظرا لانتشار فيروس كورونا، وهذه المسؤولية يتحملها الأب والأم والعائلة والكادر التعليمي .

واعتبر روحاني ان المسؤولية الثانية التي تقع على عاتق المعلمين هي اشاعة الاطمئنان والسكينة في نفوس الطلبة وازالة القلق والاضطراب ، لأن القلق يسلب من الطالب قابلية التعلم.

ودعا روحاني الى انتهاج اساليب جديدة في التعليم تنسجم مع الظروف الاستثنائية لهذا العام ومن بينها تقليل زمن الحصة الدراسية وتلخيص الدروس وإحالة بعض الوظائف الى المنزل.

و انطلق العام الدراسي الجديد في إيران صباح اليوم السبت برعاية الرئيس حسن روحاني، وجرت المراسم الرسمية للافتتاح في احدى مدارس طهران حيث القى وزير التربية والتعليم كلمة في هذه المناسبة.

وقد بدأ العام الدراسي متقدما بأسبوعين على الموعد المعتاد لتعويض الحصص الدراسية التي الغيت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا .
رقم : 884371
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