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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:44

وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا باستمرار الحصار واحتجاز السفن

وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا باستمرار الحصار واحتجاز السفن
وأوضح الحاضرون أن استمرار قوى العدوان في تصعيدها في حربها الاقتصادية على أبناء اليمن ويتفننون بهذه الحرب لإركاع وإخضاع الشعب اليمني العزيز وتركز قوى العدوان على ضرب شرايين الحياة في اليمن بدعم أمريكي وبسكوت أممي وهذه الحرب الاقتصادية على بلد الايمان والحكمة واحتجاز السفن النفطية عمل جبان وخسيس من قبل تحالف العدوان.

وأكد أبناء محافظة الحديدة على استمرار الثبات والصمود أمام العدوان وكل أساليبه الخسيسة التي يسعى من خلالها إلى تركيع الشعب اليمني.

وأدانوا واستنكروا ما يقوم به هذا العدوان والظالم ومرتزقته المنافقون من حصار مدينة الدريهمي الباسلة مما أدى إلى مجاعة طاحنة وتفشي الأمراض الفتاكة التي تحصد كثيراً من الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن ومسلسل الموت البطيء إضافة إلى ضرب بيوت المواطنين بالرشاشات والمدافع والطيران مما أدى إلى استشهاد السيد حمود مقبول الأهدل بعد غارة ظالمة على منزله الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن عمل العدوان الخسيس باحتجاز السفن النفطية المصرح لها من الأمم المتحدة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات التعسفية لخنق الشعب اليمني جريمة نكراء بعد أخذ الضوء الاخضر من النظام الأمريكي وتواطئ من الأمم المتحدة لن يزيدنا إلا صمودا واستبسالا.

وشددوا على وقوفهم خلف قائد الثورة السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي"، مباركين كل قراراته وخياراته الاستراتيجية في مواجهة هذا العدوان الظالم ورفد الجبهات بالمال والرجال.
رقم : 884377
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