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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:48

الصحة العراقية تكشف أسباب ارتفاع اصابات كورونا

الصحة العراقية تكشف أسباب ارتفاع اصابات كورونا
وأحصى العراق الجمعة 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252 ألفا و75 إصابة، بينها 7359 وفاة، و191 ألفا و368 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.

وذكرت وزارة الصحة انه "بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسوعة والمرئية على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها".

واشادت وزارة الصحة بالتزام اغلب المجالس الحسينية بالتعاليم الصحية وعزت اسباب انتشار الفيروس الى الازدحام في الاسواق والمطاعم وقالت "بالرغم من إلتزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الاماكن كالشوارع والاسواق والمطاعم وغيرها و بدون إتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا".
رقم : 884378
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