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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:51
اليمن.. العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات
ففي محافظة مأرب شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية ماهلية و5 غارات على مديرية مدغل.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 9 غارات على مديرية خب والشعف.
أما في محافظة البيضاء فقد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 7 غارات على مديرية ولد ربيع.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884380
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