اليمن.. العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات

ففي محافظة مأرب شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية ماهلية و5 غارات على مديرية مدغل.



وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 9 غارات على مديرية خب والشعف.



أما في محافظة البيضاء فقد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 7 غارات على مديرية ولد ربيع.