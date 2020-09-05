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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:54

عظيمي: الدفاع الجوي حقق الاكتفاء الذاتي في المنظومات المتطورة

عظيمي: الدفاع الجوي حقق الاكتفاء الذاتي في المنظومات المتطورة
وفي كلمة القاها في مراسم صلاة جمعة تبريز، أوضح عظيمي ان مهام الدفاع الجوي تكمن في حماية سماء ايران ومطارات البلاد، وقال: نظرا لتعرض العديد من مناطق النقل والموانئ والمطارات أثناء الدفاع المقدس للهجوم، وعلى هذا الاساس زادت مهام الدفاع الجوي.

واضاف: استطاعت قوة الدفاع الجوي بجيش الجمهورية الإسلامية تحسين قدراتها في مختلف المهام.

وتابع قائلا: حققت قوة الدفاع الجوي في السنوات القليلة الماضية الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات من خلال جهود العلماء والشباب، في اطار النهضة الانتاجية في مجال البناء رغم قيود الحظر.

واضاف قائد منطقة الدفاع الجوي في شمال غرب البلاد: لقد وصل تقدم الدفاع الجوي في الحرب الإلكترونية والسيبرانية، واجهزة الانذار والتشويش إلى مرحلة من القدرة بحيث تستخدم كذراع قوة في جميع أنحاء البلاد.
رقم : 884381
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