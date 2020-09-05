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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 08:58

ترامب: وسائل الإعلام تطرح ‘‘أسئلة مناسبة للأطفال‘‘ على بايدن

ترامب: وسائل الإعلام تطرح ‘‘أسئلة مناسبة للأطفال‘‘ على بايدن
وقال ترامب ،خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "تابعت المقابلة مع جو بايدن النائم"، مضيفا أن الأسئلة التي كانت مطروحة عليه "كانت مناسبة لطفل، وأن الصحفيين كانوا مبتسمين، خلافا عنكم".

وأضاف ترامب مخاطبا المراسلين: "انظروا إلى الأسئلة التي طرحوها عليه (على بايدن)، ما رأيكم فيها؟".

ووصف ترامب تلك الأسئلة بـ "المخجلة"، مشيرا إلى أن "أي شخص يمكن أن يرد عليها، وأنا أنظر أيضا إلى الأسئلة التي تسألونني. فهذا أمر مخز صراحة".

وكان ترامب قد انتقد منافسه في وقت سابق لعدم ظهوره للإجابة عن أسئلة الصحفيين، قائلا إن بايدن يختبئ "في القبو".
رقم : 884383
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