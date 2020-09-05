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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 09:08

مسجدي: القيود مازالت قائمة أمام الزوار بين إيران والعراق

مسجدي: القيود مازالت قائمة أمام الزوار بين إيران والعراق
وكتب مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: ان الحدود بين البلدين كانت مغلقة امام الزوار يومي التاسع من محرم وعاشوراء.

واضاف السفير الايراني: ان العبور من الحدود يجري بصورة محدودة جدا مع التزام التوصيات الصحية.

وتابع السفير الايراني: ان الحدود التجارية والرحلات الجوية ستعود تدريجيا في ظل التعاون بين مسؤولي البلدين الى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

واوضح السفير مسجدي بان هذه الاجراءات ستتم مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

وكتب السفير الايراني ايضا بانه بحث خلال لقائه وزير المالية العراقي علي عبدالامير علاوي بشان التعاون المشترك بين البلدين، وسلمه دعوة وزير الاقتصاد الايراني لزيارة طهران.
رقم : 884387
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