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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 09:20

البنك الدولي يلغي قرضا لتمويل بناء سدّ في لبنان

البنك الدولي يلغي قرضا لتمويل بناء سدّ في لبنان
وجاء في بيان صادر عن البنك ،أمس الجمعة، إنه كان حذر الحكومة اللبنانية من سحب اتفاقه "بسبب شروط أولية لم تتحقق لبدء البناء".

وكان قد عُلّق العمل بسدّ بسري جزئيا في شهر حزيران بعد إثارة البنك مخاوف حيال عملية التنفيذ، وأمهل البنك لبنان حتى 4 أيلول للعمل على حلول لمواضيع محددة تتعلق بالتشغيل والصيانة وحماية البيئة.

وقال البنك إن "الجزء الملغى من القرض هو 244 مليون دولار، وإن الإلغاء يسري على الفور".

وكان من المقرر بناء هذا السدّ في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة اللبنانية. ويُتوقع أن يؤمن المشروع مياه الشفة لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.

ورغم تطمينات سابقة من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلا أن ناشطين بيئيين ومزارعين يعربون عن خشيتهم من تداعيات بناء السدّ، لما سيترتب عنه من مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الاشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت يميز تلك المنطقة.
رقم : 884390
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