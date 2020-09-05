المرزوقي يخاطب ابن سلمان على صفحته بفيسبوك

وخاطب المرزوقي، بن سلمان على صفحته في موقع فيسبوك، بقوله “محاولة إخماد الأصوات الإصلاحية جُرّبت كثيرا وفشلت، لن تُسكتون الأصوات التي تطالب بالإصلاح، بل بالعكس، كلما زدتم في محاولة قمع هذه الأصوات كلما زادت قيمتها وهيبتها، وزاد التفاف الناس حولها، وقامت بدورها عبر إجباركم على الإصلاحات الحقيقية التي يريدها الشعب، وليست الإصلاحات التي تقررونها أنتم”.



وأضاف “سلمان العودة والكثير من الموجودين في السجون السعودية، يجب أن نتجند لهم لأنهم يدافعون عن القيم التي ندافع عنها، هم يدافعون عن رؤية جديدة للعالم العربي والإسلامي، كفيلة بإنقاذ هذه الأمة المسكينة مما تتخبط فيه من مصاعب ومشاكل.



اطلقوا سراح العودة وجميع معتقلي الرأي، فهذا أنفع لكم وللأمة”.



وقبل أيام، عبر المرزوقي عن تضامنه مع الناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول، فيما دعاه عدد من النشطاء لتشكيل مجموعة ضغط دولية تضم شخصيات حقوقية من العالم، للضغط على السلطات السعودية ودفعها للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.