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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 12:13

ترامب مخاطبا وسائل الاعلام: ركزوا على الصين بدل روسيا

ترامب مخاطبا وسائل الاعلام: ركزوا على الصين بدل روسيا
وقال ترامب ،في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة في البيت الأبيض: "من اللافت أن الجميع يتحدثون دائما عن روسيا، لكنني أعتقد أن الصين هي حاليا ربما الدولة التي يجب عليكم التحدث عنها بشكل أكبر بكثير من روسيا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن من الواضح "عند النظر في ما يحدث في العالم أن ما تفعله الصين أسوأ بكثير".

وتابع: "انظروا في ما حصل للفيروس الصيني (في إشارة غلى فيروس كورونا المستجد). انظروا في ما فعلوه لـ188 دولة في كل أنحاء العالم. لكنكم لا تسألون أبدا حول الصين، تسألون عن روسيا".

وفي وقت سابق من الجمعة قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، إن الصين تمتلك أكبر برنامج للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر، مقارنة مع الدول الأخرى.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم، والاتهامات المتبادلة بالتجسس.
رقم : 884429
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