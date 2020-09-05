انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح شمالي بغداد

وقالت الخلية في بيان لها ان “منطقة الحسينية شهدت استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها وتسببت بازهاق ارواح الابرياء دون اي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم حيث عاشت العوائل رعبا نفسيا شديدا”.



وأضاف البيان أن “الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الاساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤا الى القضاء وفقا للقانون لأن إستخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل”.



وتابع أنه “من أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية وبصنوفها المختلفة بأمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والأستقرار فيها”.



وأكدت الخلية أن “قواتنا ستصل الى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات”، داعية المواطنين إلى “التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بالواجب مِن أجل سلامتهم وأمنهم . وأنها قوات مخولة بكامل الصلاحيات،كما نذكر جميع المواطنين الكرام بأن حيازة الأسلحة المتوسطة جريمة يعاقب عليها القانون”.