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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 12:33

اكار: الدفاع التركية تدعم مبادرة الحوار العسكري مع اليونان

اكار: الدفاع التركية تدعم مبادرة الحوار العسكري مع اليونان
وقال أكار، في كلمة ألقاها الجمعة خلال حفل تخريج الدورة الثانية من طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطنية في اسطنبول، إن القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، مشددا مع ذلك على أنها "تؤيد الحوار في ذات الوقت".

وأشار أكار إلى أن القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب من جهة، وتؤدي واجبها تجاه حماية حقوق ومصالح الدولة في بحري إيجة والمتوسط من جهة أخرى.

واعتبر أن بلاده تلتزم بكافة الاتفاقيات الثنائية، وتؤيد الحوار، وليست مع الحرب، مشددا على أن هذا الموقف يجب ألا يفسر على أنه ضعف بأي شكل من الأشكال، وصرح: "نحترم الاتفاقيات والمعاهدات، وقرارات المحاكم".

وشدد أكار على دعم القوات المسلحة لمبادرة إطلاق المحادثات العسكرية بين تركيا واليونان والتي أعلن عنها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أمس الخميس عقب لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال بهذا الخصوص: "هذا ما نريده، وما قمنا به في تعهداتنا عبر مئات السنين، إلا أن جيراننا اليوم لديهم مشكلة في استيعاب الأمر، يرون موقفنا هذا بأنه موقف الضعيف".

وأعرب أكار عن رغبته بأن ينعم الشعبين التركي واليوناني بعلاقات حسن الجوار في إطار القوانين الدولية.

وتعهد بأن القوات المسلحة ستحمي حقوق ومصالح تركيا وفقا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن اليونان سلحت 16 جزيرة في بحر إيجة في خطوة "تعد انتهاكا لاتفاقية لوزان".
رقم : 884433
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