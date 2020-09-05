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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 13:07

الجيش اللبناني: توقيف خلية إرهابية مرتبطة بـ‘‘داعش‘‘

الجيش اللبناني: توقيف خلية إرهابية مرتبطة بـ‘‘داعش‘‘
وأعلنت ​قيادة الجيش​ أن "​مديرية المخابرات​ في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة ب​تنظيم داعش الإرهابي​ كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

ولفت الجيش الى أن "استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد تمّ توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي ​الشمال​ و​البقاع​ في تواريخ مختلفة، وتبّين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا ​سرقات​ عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".
رقم : 884443
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