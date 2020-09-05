الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 أيلول 2020 ساعة 13:50

حجم التجارة الخارجية لـ إيران يسجل 24.6 مليار دولار

حجم التجارة الخارجية لـ إيران يسجل 24.6 مليار دولار
وأظهرت بيانات للوزارة ،نشرت اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بلغ 52 مليون طن بقيمة 24.6 مليار دولار في الشهور الخمسة، فيما سجلت الصادرات 38 مليون طن بقيمة 10.9 مليار دولار.

بالمقابل أشارت الى بلوغ حجم الواردات 13.8 مليون طن بقيمة 13.7 مليار دولار.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية في الفترة المذكورة، بـ 2.195 مليون طن بقيمة 566 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.420 مليون طن بقيمة 441 مليون دولار والامارات بـ 1.324 مليون طن بقيمة 338 مليون دولار.

وجاءت أفغانستان بالمرتبة الرابعة بـ 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، وتركيا خامسا بـ 226 الف طن وقيمة 108 ملايين دولار.

وأستحوذت الدول الخمس على 73 بالمئة من حجم صادرات السلع الايرانية، واكثر من 74 بالمئة من قيمتها الاجمالية.

من جهة ثانية حلّت الصين على رأس الدول المصدرة لايران في الشهور الخمسة بـ 335 الف طن بقيمة 764 مليون دولار تلتها الامارات بـ 390 الف طن بـقيمة 707 ملايين دولار وتركيا بـ 227 الف طن بسعر 297 مليون دولار فيما جاءت الهند رابعا بـ 152 الف طن و184 مليون دولار وألمانيا بـ 55 الف طن و 125 مليون دولار.

وبلغ اجمالي استيراد ايران من الدول الخمس 1.159 مليون طن بقيمة 2.059 مليار دولار، حيث شكلت نحو 57 بالمئة كمّا و 74 بالمئة سعرا من إجمالي الواردات.
رقم : 884450
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020
السعودية والتطبيع؛ قاب قوسين أو أدنى
السعودية والتطبيع؛ قاب قوسين أو أدنى
4 أيلول 2020
تفعيل المقاومة وإقامة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة
تفعيل المقاومة وإقامة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة
4 أيلول 2020
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
3 أيلول 2020
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس