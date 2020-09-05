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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 13:57

العراق.. نائب يدعو الكاظمي إلى تفعيل قانون عبد المهدي

العراق.. نائب يدعو الكاظمي إلى تفعيل قانون عبد المهدي
وقال كنا إن "فكرة لجنة عليا لمتابعة الملفات الكبرى بالفساد ليست جديدة، فقد تكرر هذا المشهد في الحكومات السابقة وكان اكثر وضوحا بزمن حكومة عادل عبد المهدي، حيث شكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد".

وبين كنا أن "الكاظمي بحال كان يفكر بحملة انتخابية مقبلة فلن يستطيع تحقيق شيء، أما إذا كان راغبا بالإصلاح وتصحيح المسار فعليه عدم التفكير بالانتخابات وان يكون حازما وقويا ويعمل على تفعيل قانون من اين لك هذا وان لا يستثني اي شخص مهما كان".

وأضاف كنا، ان "المشكلة بمكافحة الفساد ليست بالقانون بل بتطبيقه من الجهات الرقابية نتيجة الشعور بعدم الحماية من مافيات الفساد"، لافتا الى ان "ما نتمناه ان تكون خطوة محاربة الفساد اليوم اكثر جدية ورغبة وان يتم فعليا التصدي للقضايا الكبرى والارقام الضخمة التي سرقت واهدرت من المال العام سواء بتهريب النفط والمنافذ وغسيل الأموال ومزاد العملة ونتمنى ان تكون هناك خطة اليوم اكثر جدية".
رقم : 884453
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