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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 14:10

وزير الدفاع البريطاني يعترف بديون بلاده لإيران

وزير الدفاع البريطاني يعترف بديون بلاده لإيران
ووفقا لصحيفة بريطانية، اعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس ان بلاده عليها ديون لايران بشأن دبابات "شيفتان" و تبحث سداد ديونها لطهران.

وفي عهد النظام البهلوي البائد، كانت إيران قد طلبت شراء دبابة "تشيفتان" من بريطانيا، لكن لندن رفضت الوفاء بالتزاماتها بحجة انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

ويقدر اليوم أن الدّين البريطاني لإيران تصل قيمته الى نحو 400 مليون بوند بسبب عدم تسليم هذه الدبابات .

يذكر أن محاكم عدة عقدت سابقا بهذا الشأن، وكان آخرها في يناير 2020.

ومن القضايا الخلافية بين إيران وبريطانيا هي الفوائد المترتبة على هذا الدين.

وفي العام الماضي، رأت المحكمة العليا في لندن بأنه لا يمكن دفع الفائدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران.
رقم : 884456
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