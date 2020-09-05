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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 14:12

أديب: ملتزمون بالمضي في التحقيقات بشأن انفجار بيروت

أديب: ملتزمون بالمضي في التحقيقات بشأن انفجار بيروت
وبعد مرور شهر على الانفجار الضخم الذي هز بيروت في 4 أغسطس، قال أديب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "بعد مرور شهر على مأساة انفجار بيروت، أستذكر بألم أرواح الضحايا الذين سقطوا وجروح عائلاتهم، وكم خلف هذا الإنفجار من حزن في قلوب اللبنانيين".

وأضاف: "ونحن نضمد جراحنا علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد، فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب الذي استقالت حكومته بعد انفجار المرفأ، ومن المنتظر أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة بأسرع وقت للبدء بإصلاحات جدية يطلبها المجمتع الدولي من أجل تقديم حزمة مساعدات مالية للبلد الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
رقم : 884458
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