محافظة ريف دمشق تحدد الحد الأقصى لأجور النقل

وأوضح مدير النقل في محافظة ريف دمشق محمود زيتون أن تعديل أجور النقل سيكون بشكل ينصف السائقين ويحقّق التوازن بين دخل المواطن وتعرفة الركوب.



وأشار مدير النقل إلى أنه تم تمّ تعديل أجور النقل بحدود 40% ورفع تعرفة الكيلو متر بحدود 7,5 ليرة لكل /1/ كم، وهذا حسب مسار كل خط، حيث تمّ تقسيم الخطوط إلى ثلاثة أقسام (قصيرة- متوسطة- طويلة)، وتحديد أجور النقل ضمن الوحدة الإدارية بحدود مسافة /5/كم بـ /50/ ليرة.



كما كشف زيتون بأن مديرية النقل نفذت الربط الإلكتروني مع فرع مرور ريف دمشق، بحيث لا يضطر المواطن لإحضار براءة ذمة مرور من أجل تنفيذ أي معاملة والمركبة التي يوجد على صحيفتها مخالفة مرورية، ويتمّ إخبار المراجع من أجل تسديدها مباشرة، وبالتالي توفير الجهد والمال والوقت عليه.



الجدير بالذكر أنه تم رفع أجور النقل لكافة وسائط النقل في محافظة دمشق الشهر الماضي.