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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 14:32

إيران.. 1894 إصابة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 332 حالوة

إيران.. 1894 إصابة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 332 حالوة
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 384 ألف و666 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 976 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 332 ألف و131 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3708 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 110 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 22154 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و335 ألف و152 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران، مازندران، كيلان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، کرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوین في حالة حمراء،
ومحافظات آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزكان، اردبيل، بوشهر، کرمانشاه، كهيكيلوية وبویراحمد، خراسان جنوبي، مرکزي، ايلام، جهارمحال وبختياري، كلستان وخوزستان في حالة انذار.
رقم : 884463
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