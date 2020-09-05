النظام السعودي.. ومخطط تهجيري جديد بحق أهالي عسير

وجاء ذلك في حساب احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اذا قام الناشط بنشر وثيقة مراسلات بين الملك سلمان ونجله، تظهر تعليمات أصدرها الملك سلمان لنجله بشأن تهجير آلاف السعوديين من منطقة السودة في عسير من بيوتهم بحجة تطوير وإعمار السعودية.



وقال الناشط: وصلني هذا الخطاب قبل عدة أيام وتحفظت عليه حتى أتأكد من صحته و للأسف أكد لي مصدر من الديوان الملكي صحته وأنه أُجل فقط من أجل أزمة كورونا”.



وأضاف : “أقول لأهلي في منطقة عسير أكربوا حزامكم من الآن ودافعوا عن دياركم كما فعل أسلافكم اللي قبورهم شواهد عليها ولا بيعوها بحفنة ريالات”.



وفي سياق متصل تواصل سلطات آل سعود حملة شرسة لهدم قرية “الشبحة” التابعة لمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة، دون مبررات قانونية ضمن مخطط لتهجير آلاف المواطنين السعوديين.



ويتصاعد الغضب الشعبي في السعودية في ظل مواصلة سلطات نظام آل سعود تشريد عشرات العائلات عبر هدم منازلها وممتلكاتها.



وبعد أن قامت سلطات النظام السعودي بتهجير أهالي قرية الحويطات تواصل في الوقت نفسه عمليات هدم تعسفية لمنازل مواطنين في المدينة المنورة وتبوك ومناطق أخرى متعددة.



وتتم عمليات الهدم بزعم إزالة التعديات على أراضي حكومية من دون تقديم أي تعويض منصف وعادل للمتضررين، فيما تخلل ذلك اعتقالات للمواطنين المعترضين على تشريدهم.

وقوبلت عمليات الهدم بغضب شعبي واسع ومطالبات بوقف تشريد البسطاء والفقراء لصالح استثمارات رموز النظام والأمراء، وسط تفاعل واسع على وسم



#نناشد_التدخل_بقرار_الازاله تنديدا بتغول سلطات آل سعود على المواطنين وممتلكاتهم.



وسبق أن أدانت منظمات حقوقية عمليات الإخلاء القسري في السعودية وطالبت بوقفها.



ويشار إلى ان السلطات السعودية كانت قد قامت بقتل المواطن عبد الرحيم الحويطي وذلك في شهر نيسان من العام الحالي ، وذلك بسبب نشره سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها اجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا عليها عمرهم واصفا ذلك بإرهاب دولة آل سعود، مؤكدا أن معارضته سوف تفضي لقتله على يد الأمن السعودي، وفعلا حدث ماكان متوقع.



