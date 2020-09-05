قوات الاحتلال تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على حراس الأقصى داخل قبة الصخرة، واعتقلت ثلاثة منهم، وهم: عمران الأشهب، وعماد عابدين، وحارسة الأقصى هبة سرحان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها داخل المسجد الأقصى المبارك، سعيا منها لفرض وقائع جديدة داخل المدينة المقدسة.



ومؤخراً صدّقت محكمة الاحتلال على عدة قرارات هدم منازل لحراس الأقصى وقرارات أخرى تمثلت في إبعادهم عن الأقصى ومنعهم من السفر؛ بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.



وسبق أن أبعدت قوات الاحتلال عددًا من حراس وموظفي الأقصى منهم مسؤولة شعبة الحارسات زينات أبو صبيح.



ويأتي تصعيد الاحتلال بحق العاملين والمرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.