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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 19:58

الأردن.. تدهور خطير بصحة عدد من مرضى كورونا

الأردن.. تدهور خطير بصحة عدد من مرضى كورونا
وأكد عبد الرزاق الخشمان، مدير مستشفى الأمير حمزة في عمان، الذي تم تخصيصه لعزل المصابين بالفيروس التاجي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن خمسة أردنيين مصابين بكورونا أصبحوا في حالة خطرة جدا، ويعاني 3 منهم من فشل كلوي.

وأوضح المسؤول الطبي أن هؤلاء الثلاثة الذين يبلغون من العمر 34 و40 و50 عاما لم يكونوا يعانون من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، مشيرا إلى أنهم دخلوا المستشفى في حالة جيدة، ثم بدأت تظهر لديهم مضاعفات خطرة، وأصيبوا بالتهاب رئوي حاد، ثم بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى الى إجراء غسيل كلى لهم.

وحذر الخشمان من أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا يعد مؤشرا خطيرا، مشيرا الى أنه من المتوقع زيادة عدد حالات الإصابة الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا في الأردن بينها 55 حالة محلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع باتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق امان.
رقم : 884506
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