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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 20:03
الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية
واضاف : المهم ان الطرف العراقي مازال يبحث عن المترجم المفقود؛ فكيف سيفهم شعبنا ما يجري؟، ولماذا يكون آخر العارفين؛ وهو من يدفع الثمن كل يوم؟!..
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884510
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