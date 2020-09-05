الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية 

بغداد (اسلام تايمز )- كتب الشيخ جواد الخالصي من علماء الدين العراقيين على صفحته الشخصية في تويتر اليوم السبت : هل جاء ماكرون ليؤجل عملية المواجهة التي يخطط البعض ليدخل العراق من خلالها إلى حرب أهلية عابرة للطوائف وداخل الطوائف، أم جاء يحمل إنذارات الأعداء، كما بشرنا بعض الاذناب التابعين مشروعاً يلجم التقحم الصهيوني والاندفاع الأمريكي؟!.